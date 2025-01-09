Зеленський: Цього року ми хочемо встановити рекорд дронів

Президент Володмир Зеленський каже, що в 2025 році Україна хоче встановити рекорд за кількістю та якістю дронів, які виробляє сама та отримує від міжнародних партнерів.

Джерело: глава держави в Telegram

Деталі: Зеленський розповів, що 8 січня провів спеціальне засідання Ставки верховного головнокомандувача, в центрі уваги якого було виробництво та постачання дронів для ЗСУ, а також засобів радіоелектронної боротьби. Президент каже, що Україна підписала значну кількість контрактів, і багато інших – на стадії підготовки.

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Пряма мова: "Дрони – це те, що вже змінило характер війни, і ці зміни ще далеко не завершені. Сьогодні існує пряма залежність: щоб зупинити просування ворога, щоб не втрачати людей і території, нам потрібні дрони.

Дрони стримують ворога – тримають його на відстані. Це реально зробити. Виробництво дронів в Україні є рентабельнішим, ніж будь-де.

Цього року ми в Україні хочемо встановити рекорд за кількістю та якістю дронів, які ми виробляємо та отримуємо від наших партнерів. І ми фокусуємося на дронах, які потрібні нашим бригадам, щоб утримувати лінію фронту, і на дронах, необхідних для підтримання безпеки, як-от морські дрони, і на дронах, розроблених для завдання дальніх ударів по військових об’єктах та інфраструктурі ворога на його території".