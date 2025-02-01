Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1430 окупантів

За минулу добу російська армія у війні проти України втратила ще 1430 військових і 9 танків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.25 орієнтовно склали:

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