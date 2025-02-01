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Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1430 окупантів

Ольга Глущенко Субота, 1 лютого 2025, 08:06
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1430 окупантів
Фото: "Север.Реалии"

За минулу добу російська армія у війні проти України втратила ще 1430 військових і 9 танків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 839040 (+1430) осіб,
  • танків ‒ 9902 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20653 (+22) од,
  • артилерійських систем – 22493 (+48) од,
  • РСЗВ – 1266 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23694 (+121) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35629 (+77) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3727 (+1) од.

втрати у війніросійсько-українська війнаРосія
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