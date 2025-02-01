Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1430 окупантів
Субота, 1 лютого 2025, 08:06
За минулу добу російська армія у війні проти України втратила ще 1430 військових і 9 танків.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу ‒ близько 839040 (+1430) осіб,
- танків ‒ 9902 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20653 (+22) од,
- артилерійських систем – 22493 (+48) од,
- РСЗВ – 1266 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23694 (+121) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35629 (+77) од,
- спеціальної техніки ‒ 3727 (+1) од.