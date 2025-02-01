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Синоптики розповіли, яку погоду чекати в неділю

Станіслав ПогоріловСубота, 1 лютого 2025, 14:14
Синоптики розповіли, яку погоду чекати в неділю
Фото: Getty Images

У неділю, 2 лютого синоптики прогнозують в Україні хмарну погоду з проясненнями, температура вдень може сягати до 5° тепла, вночі, від 3° морозу до 2° тепла.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Хмарно з проясненнями. Вночі у східних та південно-східних областях, вдень у західних та південно-західних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця; на решті території без істотних опадів".

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Деталі: Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, на півдні 3-8° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

За прогнозами, у Києві вночі близько 0°, вдень 2 - 4° тепла.

погодаУкраїнапогода
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