Синоптики розповіли, яку погоду чекати в неділю

У неділю, 2 лютого синоптики прогнозують в Україні хмарну погоду з проясненнями, температура вдень може сягати до 5° тепла, вночі, від 3° морозу до 2° тепла.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Хмарно з проясненнями. Вночі у східних та південно-східних областях, вдень у західних та південно-західних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця; на решті території без істотних опадів".

Реклама:

Деталі: Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, на півдні 3-8° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

За прогнозами, у Києві вночі близько 0°, вдень 2 - 4° тепла.