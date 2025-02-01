У Херсоні та області від ворожих БпЛА загинули люди

У суботу внаслідок атаки ворожого БпЛА загинув мешканець Антонівки на Херсонщині, також внаслідок дронового удару по Херсону 31 січня загинув чоловік.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Росіяни продовжують своє криваве "сафарі" на жителів Херсонщини.

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Сьогодні в Антонівці ворог атакував з БпЛА місцевого жителя. Внаслідок скидання вибухівки він дістав поранення, несумісні з життям".

Деталі: Раніше в суботу Прокудін повідомив, що надійшла інформація про загибель чоловіка через російський дроновий удар по Дніпровському району Херсона, що стався у п'ятницю 31 січня.

"Орієнтовно о 18:30 через скидання вибухівка з БпЛА 22-річний херсонець дістав смертельні поранення", – повідомив керівник ОВА.