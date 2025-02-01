У січні ворог окупував найменшу територію з серпня минулого року – DeepState

За даними аналітичного проєкту DeepState, у січні 2025 року російські війська окупували 325 квадратних кілометрів української території, що є найнижчим показником із серпня 2024 року.

Джерело: DeepState

графік: DeepState

Дослівно: "В січні противник окупував 325 квадратних кілометрів української території.

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Ворог продовжує вести активні наступальні дії на багатьох ділянках, але майже всюди вдається сповільнити темпи наступу. В основному значні просування противника відбуваються через наші помилки, які постійно повторюються".

Деталі: Проєкт опублікував графік, згідно з яким у серпні 2024 року було окуповано 363 кв. км, у вересні – 397, жовтні – 503, листопаді – 730, у грудні – 394, а в січні 2025 року – 325 кв. км.