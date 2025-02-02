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На фронті 110 бойових зіткнень з ворогом, 40 на Покровському напрямку – Генштаб

Альона Мазуренко Неділя, 2 лютого 2025, 09:21
На фронті 110 бойових зіткнень з ворогом, 40 на Покровському напрямку – Генштаб
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На фронті за минулу добу відбулось 110 бойових зіткнень з ворогом, з них 40 разів росіяни намагались штурмувати на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 110 бойових зіткнень.

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Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням 40 ракет, а також 40 авіаударів, скинувши 47 КАБ. Крім цього, здійснив майже 5500 обстрілів, з них - 128 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень понад 2000 дронів-камікадзе".

Деталі: На Куп’янському напрямку відбулося 17 атак окупантів, які Сили оборони відбивали в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.

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На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили дві атаки на позиції українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив дві спроби потіснити захисників із займаних позицій в районі Новосілки.

На Оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення в районі Щербаків та Нестерянки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, один раз штурмували позиції наших підрозділів.

В операційній зоні на Курщині підрозділи сил оборони України за минулу добу відбили 8 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 24 керованих бомб, а також здійснив 351 артилерійський обстріл (включаючи 5 - із РСЗВ).

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу і техніки та 2 пункти управління російських загарбників.

Генштаб
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