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Розвідка Британії проаналізувала практику використання Росією "каліч-полків"

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Неділя, 2 лютого 2025, 10:37

Британська розвідка звернула увагу на поширене застосування Росією практики, коли поранені військові передчасно повертаються у стрій і виконують бойові завдання.

Джерело: "Європейська правда", розвідувальний огляд Міноборони Британії від 2 лютого

Деталі: Посилаючись на відкриті джерела, розвідка Великої Британії згадує про те, що 20-та загальновійськова армія Росії сформувала штурмові групи з піших поранених і направила їх у бій.

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"Дуже ймовірно, що поранені російські військовослужбовці повертаються до виконання бойових завдань в Україні з незагоєними ранами, часто на милицях", – йдеться в огляді.

У британському військовому відомстві зазначають, що снує реальна можливість, що російське командування спрямовує цю діяльність на утримання особового складу, який в іншому випадку загубився б у перевантаженій медичній системі.

"Поранені солдати, ймовірно, були повернуті до своїх частин після передчасної виписки з передових медичних закладів за наказом командирів.

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Це зменшує навантаження на перевантажену військово-медичну систему та збільшує можливості підрозділів відстежувати та використовувати поранених військовослужбовців для виконання оперативних завдань", – сказано в огляді.

Британські аналітики стверджують, що відсутність належної медичної допомоги у віддалених від лінії фронту закладах зумовлює необхідність перенесення адміністративного та медичного тягаря назад у військові частини.

У попередньому огляді розвідка Великої Британії проаналізувала удари Сил оборони України по нафтобазі російського аеродрому Енгельс-2 в Саратовській області, які завдавались 8 і 14 січня.

В огляді за 27 січня британська розвідка аналізувала перебіг бойових дій у Харківській області і наміри російських окупаційних військ.

розвідкаВелика Британіяросійсько-українська війнаРосія
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