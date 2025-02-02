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У січні ЗСУ знешкодили на Покровському напрямку 15 тисяч окупантів – Сирський

Альона Мазуренко Неділя, 2 лютого 2025, 12:01
У січні ЗСУ знешкодили на Покровському напрямку 15 тисяч окупантів – Сирський
Сирський, фото: Міноборони

За січень українські оборонці знешкодили на Покровському напрямку 15 000 загарбників, з яких близько 7000 втрат ворога – безповоротно.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і президент Володимир Зеленський в Telegram

Дослівно Сирський: "Українські захисники безперервно завдають втрат окупантам. Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших.

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Лише за січень цього року наші воїни знешкодили тут понад 15 000 загарбників, з яких близько 7000 – безповоротно".

Деталі: Водночас президент повідомив, що лише за цей тиждень окупанти застосували проти України майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіаційних бомб.

СирськийвійнаДонецька область
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