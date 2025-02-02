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На Курщині відмінусувався віце-губернатор Приморського краю РФ, який командував загоном окупантів

Альона Мазуренко Неділя, 2 лютого 2025, 14:29
На Курщині відмінусувався віце-губернатор Приморського краю РФ, який командував загоном окупантів
фото: російські та окупаційні ЗМІ

В Курській області РФ загинув віце-губернатор Приморського краю Сергій Єфремов, який командував добровольчим загоном окупантів "Тигр".

Джерело: російський "Інтерфакс", губернатор російського Приморського регіону Олег Кожемяко

Пряма мова Кожемяко: "Повертаючись із бойового завдання, загинув командир добровольчого загону "Тигр" Сергій Єфремов.

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Сьогодні (2 лютого - ред.), виїжджаючи на рекогностування, загинув".

Деталі: Близькі до російських силовиків телеграм-канали повідомили, що автомобіль, у якому перебував Єфремов, наїхав на міну в Курській області. Разом із ним загинув ще один офіцер ЗС РФ.

Повідомляється, що Єфремов командував окупаційним добровольчим загоном "Тигр", сформованим влітку 2022 року на базі 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. У серпні 2024 року він та окупанти з його загону вирушили у Курську область.

Курська область війна
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