Стармер і Шольц обговорили посилення підтримки України
2 лютого відбулася зустріч прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Лідери обговорили ситуацію в Україні та наголосили на важливості посилення оборонного виробництва в Європі.
Джерело: пресслужба Даунінг-стріт
Деталі: Під час зустрічі Стармер підкреслив необхідність забезпечити Україні максимально сильну позицію в найближчі місяці, щоб мир міг бути досягнутий силою.
Дослівно: "Лідери погодилися, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну підкреслило важливість нарощування та координації оборонного виробництва в Європі".
Деталі: Стармер також повідомив, що майбутній Стратегічний оборонний огляд уряду, який буде опублікований пізніше цього року, врахує уроки, отримані в Україні, та необхідність реагувати на триваючу агресію і ворожу діяльність Росії по всій Європі.
Передісторія:
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що німецькі військові могли би взяти участь у гарантуванні безпеки демілітаризованої зони в Україні у разі припинення вогню.
- А Стармер запевнив, що Лондон готовий зіграти "повну роль" у можливій миротворчій діяльності в Україні, хоча наразі не бачить такої перспективи.
- 22 січня Шольц заявив, що навіть після завершення війни для України потрібно убезпечити майбутнє, тому союзники найближчим часом обговорять гарантії безпеки для України.