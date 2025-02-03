Стармер і Шольц обговорили посилення підтримки України

2 лютого відбулася зустріч прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Лідери обговорили ситуацію в Україні та наголосили на важливості посилення оборонного виробництва в Європі.

Джерело: пресслужба Даунінг-стріт

Деталі: Під час зустрічі Стармер підкреслив необхідність забезпечити Україні максимально сильну позицію в найближчі місяці, щоб мир міг бути досягнутий силою.

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Дослівно: "Лідери погодилися, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну підкреслило важливість нарощування та координації оборонного виробництва в Європі".

Деталі: Стармер також повідомив, що майбутній Стратегічний оборонний огляд уряду, який буде опублікований пізніше цього року, врахує уроки, отримані в Україні, та необхідність реагувати на триваючу агресію і ворожу діяльність Росії по всій Європі.

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