Головна дипломатка ЄС назвала неприйнятними жорсткі затримання у Тбілісі

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас засудила жорсткі затримання учасників проєвропейських у Тбілісі ввечері у неділю.

Джерело: заява Каллас у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Жорстокі дії проти мирних протестувальників, журналістів і політиків сьогодні ввечері у Тбілісі – неприйнятні. Грузія зараз абсолютно не відповідає очікуванням як країна-кандидат (на вступ до ЄС – ред.)".

The brutal crackdown on peaceful protesters, journalists and politicians tonight in Tbilisi is unacceptable.



Georgia falls short of any expectation from a candidate country.



The EU stands with the people of Georgia in their fight for freedom and democracy.