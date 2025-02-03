Головна дипломатка ЄС назвала неприйнятними жорсткі затримання у Тбілісі

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас засудила жорсткі затримання учасників проєвропейських у Тбілісі ввечері у неділю.

Джерело: заява Каллас у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Жорстокі дії проти мирних протестувальників, журналістів і політиків сьогодні ввечері у Тбілісі – неприйнятні. Грузія зараз абсолютно не відповідає очікуванням як країна-кандидат (на вступ до ЄС – ред.)".

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The brutal crackdown on peaceful protesters, journalists and politicians tonight in Tbilisi is unacceptable.



Georgia falls short of any expectation from a candidate country.



The EU stands with the people of Georgia in their fight for freedom and democracy. — Kaja Kallas (@kajakallas) February 2, 2025

Загалом за вечір неділі у Тбілісі затримали понад 30 осіб, у тому числі деяких лідерів опозиції. Одного з них, Ніку Мелію, згодом відпустили.

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У ЗМІ потрапили кадри жорстокого побиття людей після затримання.

Що було раніше:

Минулого тижня ЄС призупинив безвізовий режим для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії. Цей крок буде радше символічним, оскільки грузинські посадовці мають, окрім дипломатичних, і звичайні паспорти. За ними безвіз діятиме і далі.

Глава МЗС Грузії розкритикувала це рішення, а спікер парламенту звинуватив ЄС у "лицемірстві".

Також минулого тижня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) покарала грузинську делегацію обмеженнями на роботу в організації у зв’язку з демократичним відкатом в країні та вимагає нових виборів і звільнення політв’язнів. У той же час, навіть тимчасове визнання повноважень грузинської делегації закріпило визнання нового парламенту Грузії, де немає опозиції.

Грузинські парламентарі від партії влади заявили про вихід представників Грузії зі складу ПАРЄ і пояснили, що чекатимуть, доки "припиниться шантаж".

Детально про плюси та мінуси рішення ПАРЄ – у статті "ЄвроПравди"