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Головна дипломатка ЄС назвала неприйнятними жорсткі затримання у Тбілісі

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 лютого 2025, 07:58
Головна дипломатка ЄС назвала неприйнятними жорсткі затримання у Тбілісі
Кая Каллас, фото: Getty Images

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас засудила жорсткі затримання учасників проєвропейських у Тбілісі ввечері у неділю.

Джерело: заява Каллас у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Жорстокі дії проти мирних протестувальників, журналістів і політиків сьогодні ввечері у Тбілісі – неприйнятні. Грузія зараз абсолютно не відповідає очікуванням як країна-кандидат (на вступ до ЄС – ред.)".

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Загалом за вечір неділі у Тбілісі затримали понад 30 осіб, у тому числі деяких лідерів опозиції. Одного з них, Ніку Мелію, згодом відпустили. 

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У ЗМІ потрапили кадри жорстокого побиття людей після затримання. 

Що було раніше:

  • Минулого тижня ЄС призупинив безвізовий режим для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії. Цей крок буде радше символічним, оскільки грузинські посадовці мають, окрім дипломатичних, і звичайні паспорти. За ними безвіз діятиме і далі.
  • Глава МЗС Грузії розкритикувала це рішення, а спікер парламенту звинуватив ЄС у "лицемірстві".
  • Також минулого тижня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) покарала грузинську делегацію обмеженнями на роботу в організації у зв’язку з демократичним відкатом в країні та вимагає нових виборів і звільнення політв’язнів. У той же час, навіть тимчасове визнання повноважень грузинської делегації закріпило визнання нового парламенту Грузії, де немає опозиції. 
  • Грузинські парламентарі від партії влади заявили про вихід представників Грузії зі складу ПАРЄ і пояснили, що чекатимуть, доки "припиниться шантаж".

Детально про плюси та мінуси рішення ПАРЄ – у статті "ЄвроПравди"

ЄСГрузія
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