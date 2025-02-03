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Проросійські партії Німеччини не отримали запрошення на Мюнхенську конференцію з безпеки

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 3 лютого 2025, 11:02
Проросійські партії Німеччини не отримали запрошення на Мюнхенську конференцію з безпеки
Крістоф Гойсген. Ілюстративне фото: Getty Images

Організатори Мюнхенської конференції з питань безпеки, яка відбудеться 14–16 лютого, не запросили представників ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) та популістського Альянсу Сари Вагенкнехт (АСВ).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA

Деталі: Щорічна конференція є незалежним форумом, на якому особи, відповідальні за політику безпеки, обговорюють поточні та майбутні виклики. 

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Серед учасників зазвичай є глави держав, урядів і міжнародних організацій, міністри, законодавці і високопосадовці з оборонної сфери.

Голова конференції Крістоф Гойсген заявив, що "АдН" і АСВ не дотримуються основного принципу конференції – миру через діалог.

Прикладом цього Гойсген назвав бойкот депутатами обох партій червневого виступу президента України Володимира Зеленського в німецькому парламенті, Бундестазі, який відбувся в червні.

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"Це протилежність діалогу, і я не хочу, щоб щось подібне сталося на конференції", – сказав Гойсген.

Довгий час було прийнято, що на конференцію запрошуються всі партії, представлені в Бундестазі.

Але Гойсген відійшов від цієї практики у 2023 році, коли вперше головував на конференції і не запросив жодного депутата від "АдН". 

Минулого року він також виключив АСВ зі списку запрошених.

Мюнхенська конференція з безпеки проводиться в столиці Баварії щозими з 1963 року за рідкісними винятками.

Нагадаємо, колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг з лютого 2025 року стане головою Мюнхенської конференції з безпеки.

Німеччина
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