Проросійські партії Німеччини не отримали запрошення на Мюнхенську конференцію з безпеки
Організатори Мюнхенської конференції з питань безпеки, яка відбудеться 14–16 лютого, не запросили представників ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) та популістського Альянсу Сари Вагенкнехт (АСВ).
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA
Деталі: Щорічна конференція є незалежним форумом, на якому особи, відповідальні за політику безпеки, обговорюють поточні та майбутні виклики.
Серед учасників зазвичай є глави держав, урядів і міжнародних організацій, міністри, законодавці і високопосадовці з оборонної сфери.
Голова конференції Крістоф Гойсген заявив, що "АдН" і АСВ не дотримуються основного принципу конференції – миру через діалог.
Прикладом цього Гойсген назвав бойкот депутатами обох партій червневого виступу президента України Володимира Зеленського в німецькому парламенті, Бундестазі, який відбувся в червні.
"Це протилежність діалогу, і я не хочу, щоб щось подібне сталося на конференції", – сказав Гойсген.
Довгий час було прийнято, що на конференцію запрошуються всі партії, представлені в Бундестазі.
Але Гойсген відійшов від цієї практики у 2023 році, коли вперше головував на конференції і не запросив жодного депутата від "АдН".
Минулого року він також виключив АСВ зі списку запрошених.
Мюнхенська конференція з безпеки проводиться в столиці Баварії щозими з 1963 року за рідкісними винятками.
Нагадаємо, колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг з лютого 2025 року стане головою Мюнхенської конференції з безпеки.