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Невеликий сніг накриє окремі регіони України у вівторок

Анастасія ПроцПонеділок, 3 лютого 2025, 13:40
Невеликий сніг накриє окремі регіони України у вівторок
Ілюстративне фото: Getty Images

У найближчі дві доби в Україні очікується похолодання, місцями сніг та ожеледиця. У вівторок, 4 лютого, температура вночі знизиться до -13° у Карпатах, а на дорогах східних та південно-східних областей можливе обледеніння. У середу опади припиняться майже по всій країні, проте в Карпатах, на сході та північному сході ще йтиме невеликий сніг. 

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на  Укргідрометцентр

Деталі: За прогнозами синоптиків, у вівторок в Україні очікується північно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 0 до 5° морозу, вдень – від 3° морозу до 2° тепла. У Карпатах вночі можливе зниження температури до 8-13° морозу, вдень – 0-5° морозу.

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У Києві місцями йтиме невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°. За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, рекорд максимальної температури в Києві 4 лютого було зафіксовано у 2002 році – 13,7°, а найхолоднішою ця дата була в 1911 році, коли температура опустилася до -26,7°.

5 лютого на сході, північному сході, а також у Карпатах та на Прикарпатті прогнозується невеликий сніг, в інших регіонах істотні опади малоймовірні. На дорогах сходу, південного сходу, Карпат і Прикарпаття подекуди утвориться ожеледиця.

Вітер змінить напрямок з північно-західного на північно-східний, швидкість залишиться 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 2-7° морозу, вдень – від 3° морозу до 2° тепла, а на Закарпатті очікується 1-6° тепла. У Карпатах вночі прогнозується 6-11° морозу, вдень – 0-5° морозу.

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У столиці в середу буде без істотних опадів. Вітер зміниться на північно-східний, швидкість 5-10 м/с. Температура повітря вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

погода
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