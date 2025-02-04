Росіяни атакували 11 громад Сумщини, поранили людину

наслідки російських обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 99 обстрілів прикордоння Сумської області, поранили цивільну особу, завдали руйнувань.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно ОВА: "Зафіксовано 162 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

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Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, FPV-дронами, скинув вибухові пристрої з БпЛА – 33 вибухи.

На Великописарівську громаду були скидання вибухових пристроїв з БпЛА, мінометний обстріл, артилерійський обстріл, удари FPV-дронами – 27 вибухів.

На Білопільську громаду росіяни скидали вибухові пристрої з БпЛА, також здійснили мінометні обстріли – 23 вибухи.

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На Новослобідську громаду скинули 18 мін.

По Юнаківській громаді ворог вдарив з РСЗВ, здійснив пуск КАБ – 5 вибухів.

У Середино-Будській громадаі зафіксували удар FPV-дроном, мінометний обстріл, скидання вибухових пристроїв з БпЛА – 23 вибухи. Внаслідок обстрілів поранення отримала цивільна особа. Пошкоджене адміністративне приміщення та приватний житловий будинок.

По Есманьській громаді були удар FPV-дрона, скидання вибухових пристроїв з БпЛА, мінометні обстріли – 13 вибухів.

На Хотінську і Зноб-Новгородську громади ворог скинув вибухові пристрої з БпЛА, 3 вибухи.

По Миропільській громаді здійснив атаку КАБ, 4 вибухи. Внаслідок обстрілу пошкоджені 2 приватних будинки та нежитлове приміщення.

На територію Шалигинської громади росіяни скинули 8 мін.