Президент Євроради запевнив в підтримці Євросоюзом Гренландії, як і України
Президент Європейської Ради Антоніу Кошта на прес-конференції після неформального саміту лідерів ЄС 3 лютого заявив, що у разі, якщо територіальна цілісність Данії буде поставлена під сумнів, Євросоюз підтримає її у відстоюванні принципів суверенітету і непорушності кордонів, як підтримує Україну у захисті цих принципів.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Кошта відповів на питання щодо єдиної відповіді Євросоюзу на можливі територіальні претензії США щодо Гренландії.
Пряма мова: "Європейський Союз підтримує Хартію ООН – принципи суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів. Це універсальні принципи. Ми підтримуємо Україну у відстоюванні цих принципів. І, звичайно, ми будемо відстоювати ці принципи ще більше, …якщо територіальна цілісність країни-члена Європейського Союзу буде поставлена під сумнів".
Більше деталей: Він зауважив, що "збереження територіальної цілісності Королівства Данія, його суверенітету і непорушності його кордонів має важливе значення для всіх держав-членів (ЄС)".
"Європейський Союз повністю підтримує Королівство Данія", – підкреслив Антоніу Кошта.
Що було раніше:
- Останніми тижнями Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії. Перші такі заяви лунали від нього ще під час першої президентської каденції.
- Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що слова Трампа – не жарт.
- Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен 3 лютого перед самітом лідерів ЄС повторила позицію Копенгагена про те, що Гренландія "не продається".