Президент Євроради запевнив в підтримці Євросоюзом Гренландії, як і України

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта на прес-конференції після неформального саміту лідерів ЄС 3 лютого заявив, що у разі, якщо територіальна цілісність Данії буде поставлена під сумнів, Євросоюз підтримає її у відстоюванні принципів суверенітету і непорушності кордонів, як підтримує Україну у захисті цих принципів.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Кошта відповів на питання щодо єдиної відповіді Євросоюзу на можливі територіальні претензії США щодо Гренландії.

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Пряма мова: "Європейський Союз підтримує Хартію ООН – принципи суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів. Це універсальні принципи. Ми підтримуємо Україну у відстоюванні цих принципів. І, звичайно, ми будемо відстоювати ці принципи ще більше, …якщо територіальна цілісність країни-члена Європейського Союзу буде поставлена під сумнів".

Більше деталей: Він зауважив, що "збереження територіальної цілісності Королівства Данія, його суверенітету і непорушності його кордонів має важливе значення для всіх держав-членів (ЄС)".

"Європейський Союз повністю підтримує Королівство Данія", – підкреслив Антоніу Кошта.

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