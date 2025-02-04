У Польщі зросла кількість противників надання військової допомоги Україні – опитування

Серед поляків зросла кількість противників надання військової допомоги Україні, свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною лабораторією ARC Rynek i Opinia на замовлення Центру Мерошевського.

Джерело: результати опитування, оприлюднені на "Європейській правді"

Деталі: У Центрі Мерошевського називають збільшення числа противників надання Україні військової допомоги фактором занепокоєння.

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Зокрема, за останній рік кількість противників надання військової допомоги Україні зросла з 26% до 35%.

Водночас кількість прихильників надання військової допомоги зменшилася за рік на 5 відсоткових пунктів, до 49%.

Таким чином менше половини поляків підтримують надання військової допомоги нашій державі.

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