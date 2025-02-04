У Польщі зросла кількість противників надання військової допомоги Україні – опитування
Вівторок, 4 лютого 2025, 13:15
Серед поляків зросла кількість противників надання військової допомоги Україні, свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною лабораторією ARC Rynek i Opinia на замовлення Центру Мерошевського.
Джерело: результати опитування, оприлюднені на "Європейській правді"
Деталі: У Центрі Мерошевського називають збільшення числа противників надання Україні військової допомоги фактором занепокоєння.
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Зокрема, за останній рік кількість противників надання військової допомоги Україні зросла з 26% до 35%.
Водночас кількість прихильників надання військової допомоги зменшилася за рік на 5 відсоткових пунктів, до 49%.
Таким чином менше половини поляків підтримують надання військової допомоги нашій державі.
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Що було раніше:
- Інше опитування показало, що половина поляків вважають, що без закриття проблемного питання ексгумацій жертв Волинської трагедії не може бути вступу України до НАТО чи Європейського Союзу.
- Більшість чеських громадян не висловлюють цікавість ситуацією в Україні, а майже 60% з них не схвалюють дій уряду Чехії з підтримки держави в захисті від повномасштабної російської агресії.