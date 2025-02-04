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ЦНС: Росія евакуює з Сирії військову техніку на підсанкційних суднах

Євген КізіловВівторок, 4 лютого 2025, 16:26
ЦНС: Росія евакуює з Сирії військову техніку на підсанкційних суднах
Російське судно SPARTA II. фото: росзмі

Судна Sparta і Sparta II, які належать підсанкційній компанії Міноборони РФ "Оборонлогістика", беруть участь в операції з вивезення військової техніки та озброєння з Сирії.

Джерело: повідомлення на сайті Центру національного спротиву, створеного Силами спеціальних операцій

Деталі: За даними ЦНС, на "Оборонлогістику" з 2022 року накладено санкції через вторгнення Росії до України.

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У центрі кажуть, що отримали доступ до внутрішньої документації про російські судна, що евакуюють техніку з Сирії. Об’єктами спостереження стали, зокрема, Sparta і Sparta II.

У ЦНС зазначають, що, використовуючи цивільні судна як носії військової техніки, РФ порушує Конвенцію Монтре, яка передбачає заборону проходження через протоки військових суден воюючих чорноморських держав.

За даними центру, окрім перевезення зброї, Росія використовує свої "цивільні суховантажі" для шпигунства за переміщеннями кораблів сил НАТО у Балтійському морі, де нині розпочинається гібридне протистояння РФ та балтійських держав.

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Фахівці ЦНС виявили докази цього також під час дослідження документів "Оборонлогістики".

Зокрема, екіпажам "Спарт" було наказано здійснювати стеження за військовими суднами НАТО під час навчань "Аврора-23".

Дослівно: "Це лише невелика частина здобутої інформації. Однак вона покликана продемонструвати, що дії росії в Україні – лише частина загальної стратегії рф з агресії проти ЄС та НАТО. Вигнані силоміць з Чорного моря "цивільні" судна рф, які роками допомагали підтримувати війну в Сирії, одразу ж почали дестабілізувати ситуацію в Балтійському морі. І робитимуть це й далі, поки не отримають відповіді силою".

РосіяСиріясанкціїзброя
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