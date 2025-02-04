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Азербайджан отримав докази, що його літак збила російська ракета – ЗМІ

Уляна Кричковська, Євген КізіловВівторок, 4 лютого 2025, 19:53
Азербайджан отримав докази, що його літак збила російська ракета – ЗМІ
фото: Х

Падіння азербайджанського пасажирського літака в грудні було спричинене влучанням у нього російської системи протиповітряної оборони "Панцир-С". Азербайджан має фрагмент цієї ракети.

Джерело: агентство Reuters із посиланням на співрозмовника в уряді Азербайджану, пише "Європейська правда"

Деталі: 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

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Тоді президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що літак був обстріляний із землі. Він також вказав, що Росії слід було б визнати свою провину, своєчасно перепросити перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, і донести це до громадськості.

4 лютого співрозмовник агентства розповів, що в країні мають точне підтвердження того, що літак було збито російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С".

"Азербайджанська сторона володіє фрагментом ракети "Панцир-С", який був витягнутий з літака і ідентифікований за допомогою міжнародної експертизи", – сказав співрозмовник.

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Міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв казав, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що Росія намагалася сховати сліди збиття азербайджанського літака та закликав до справедливого розслідування авіатрощі.

АзербайджанРосіяППОавіа
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