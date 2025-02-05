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Потенційна торгова війна США та ЄС: Брюссель може вдарити "базукою" по Кремнієвій долині – FT

Христина Бондарєва, Українська правдаСереда, 5 лютого 2025, 11:12
Потенційна торгова війна США та ЄС: Брюссель може вдарити базукою по Кремнієвій долині – FT
Фото: Getty Images

Якщо президент США Дональд Трамп виконає погрозу запровадити нові тарифи проти Євросоюзу, то ЄС може вдарити по Кремнієвій долині заходами у відповідь через механізм, який в Брюсселі дехто називає "базукою".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на власні джерела видання Financial Times

Деталі: Європейська комісія прагне використати свій так званий "інструмент протидії примусу" (ACI) в потенційній суперечці з Вашингтоном, повідомили два джерела, обізнані з планами. 

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Цей інструмент був розроблений під час першого терміну Трампа і згодом використовувався як фактор стримування проти Китаю. Він дозволяє виконавчій владі ЄС накладати обмеження на торгівлю послугами, якщо вона визначить, що країна використовує тарифи на товари, щоб змусити змінити політику. 

Застосування АСІ дозволить ЄС націлитися на американські великі технологічні підприємства (Big Tech). 

Один з посадовців сказав, що "всі варіанти на столі", і вказав на ACI як на найжорсткішу відповідь, яка може бути прийнята без порушення міжнародного права. 

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За словами посадовців, погроза Трампа використовувати тарифи, щоб змусити Данію передати Гренландію і натиснути на ЄС, щоб той відмовився від примусових заходів проти американських технологічних компаній, підпадає під умови застосування цього інструменту.

Механізм ACI, який деякі посадовці ЄС охрестили "базукою", коли він набув чинності у 2023 році, дозволяє Євросоюзу обирати варіанти реагування з широкого спектра заходів, таких як скасування захисту прав інтелектуальної власності або їх комерційне використання.

Він також дозволяє ЄС блокувати прямі іноземні інвестиції або обмежувати доступ до ринку для банківських, страхових та інших фінансових компаній.

Інший посадовець, утім, наголосив, що ЄС добре справляється з тарифами на товари і він все ще може ухилитися від розширення суперечки на нові сфери, включаючи послуги та права інтелектуальної власності. 

Минулого тижня Трамп заявив, що "абсолютно точно" запровадить тарифи проти ЄС, посилаючись на дії Брюсселя проти американських технологічних компаній і його великий торговий дефіцит у торгівлі товарами.

Він не надав подробиць про те, коли будуть прийняті ці заходи і чи зможе блок домовитися про відстрочку, як це зробили Канада і Мексика. Міністри торгівлі ЄС зустрілися у вівторок у Варшаві, щоб обговорити його погрози.

Передісторія:

  • Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас раніше наголосила, що потенційна "торгова війна" між США та Європою була б на шкоду обом сторонам. 

Читайте також: Дональд Трамп змінює торгові правила для світу. Що має робити Україна.

ЄвропаСШАторгівля
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