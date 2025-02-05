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Генштаб: Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникСереда, 5 лютого 2025, 22:27
Генштаб: Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку
Фото - Генштаб ЗСУ

На фронті від початку доби 5 лютого відбулося 80 бойових зіткнень. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "За сьогодні противник завдав одного ракетного (одна ракета), 48 авіаційних ударів, скинувши 78 КАБ, та здійснив понад 4400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів". 

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Деталі: На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував неподалік Козачої Лопані та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор протягом дня сім разів намагався просунутися до наших позицій неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог 11 разів атакував в районах Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів та Торського. Наші воїни зупинили вісім атак загарбників, ще три бої тривають.

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На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував позиції наших захисників у напрямках Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського, всі атаки вже відбито.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили три атаки противника в районах Часового Яру та Ступочок, одне боєзіткнення ще триває.

На Торецькому напрямку ворог провів дев’ять наступальних дій на позиції наших військ в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Авіація противника завдала ударів по Клебан-Бику та Катеринівці.

Від початку доби ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надеждинки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів. Наші підрозділи відбили 18 атак, два боєзіткнення триває дотепер.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили три атаки окупаційної армії в районі Костянтинополя. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Комар, Розлив, Бурлацьке та Багатир.

На Гуляйпільському напрямку ворог двічі, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі Новополя, також завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Єгорівці та Білогорівці.

На Курському напрямку українські захисники відбили дев’ять ворожих атак. Крім того, ворог завдав 37 авіаційних ударів, скинувши 52 КАБи, здійснив 371 артилерійський обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

Генштабвійнабойові дії
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