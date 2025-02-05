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Умєров обговорив із британським колегою першочергові потреби України

Тетяна ОлійникСереда, 5 лютого 2025, 22:59
Умєров обговорив із британським колегою першочергові потреби України
Фото із Facebook-сторінки Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі, під час якої сторони обговорили ситуацію на фронті та обороні пріоритети України.

Джерело: Умєров у соцмережах

Дослівно: "Провів телефонну розмову з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі. Обговорили актуальну ситуацію на фронті та першочергові оборонні пріоритети України".

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Деталі: Окрему увагу співрозмовники приділили підготовці до засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться вже найближчим часом.

Умєров РустемВелика Британія
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