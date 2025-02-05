Умєров обговорив із британським колегою першочергові потреби України
Середа, 5 лютого 2025, 22:59
Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі, під час якої сторони обговорили ситуацію на фронті та обороні пріоритети України.
Джерело: Умєров у соцмережах
Дослівно: "Провів телефонну розмову з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі. Обговорили актуальну ситуацію на фронті та першочергові оборонні пріоритети України".
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Деталі: Окрему увагу співрозмовники приділили підготовці до засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться вже найближчим часом.