У січні дві третини російської техніки знешкодили саме безпілотники – Сирський

У січні 66% російської військової техніки вивели з ладу саме за допомогою ударних БпЛА різних типів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Джерело: Сирський за результатами наради з розвитку безпілотних систем та РЕБ за підсумками першого місяця 2025 року у Facebook

Пряма мова головнокомандувача: "У січні 66% російської техніки було виведено з ладу саме в результаті роботи ударних БпЛА різних типів. Загалом за звітний місяць наші дрони уразили або знищили на 7% більше цілей, ніж у грудні".

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Деталі: Він додав, що найбільша частка уражень (49%) припадає на FPV-дрони.

Лідерами за даним напрямком він назвав підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 3-ї штурмової, 80-ї десантно-штурмової бригад.

Сирський додав, що під час наради наголосив на потребі удосконалити взаємодію підрозділів БпС із загальновійськовими частинами.

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Він також повідомив, що заслухав доповіді про спроможності підрозділів Сил безпілотних систем, про переформування полків у бригади, нарощення безпілотної складової у складі механізованих бригад, про новітні зразки комплексів РЕБ та їх сумісність із БпЛА.

"На завершальному етапі перебуває розробка Концепції застосування окремої бригади безпілотних систем СБпС ЗС України та деякі інші оргмоменти щодо розвитку Сил безпілотних систем", – написав Сирський.

Він додав, що окрему увагу звернув на доповідь розвідки щодо формування окупантами нового роду військ – військ безпілотних систем ЗС РФ.

"Ми знаємо про задуми противника та його конкретні плани, що передбачають до 2030 року 210 тисяч військовослужбовців військ БпС у 277 військових частинах і підрозділах. Але у цій війні ініціатива за напрямком безпілотних систем належить нам… Будемо розвиватись, удосконалюватись, масштабувати здобутки на напрямку БпС", – підсумував головнокомандувач ЗСУ.