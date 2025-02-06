Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

У січні дві третини російської техніки знешкодили саме безпілотники – Сирський

Ірина БалачукЧетвер, 6 лютого 2025, 11:51
У січні дві третини російської техніки знешкодили саме безпілотники – Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото з Facebook

У січні 66% російської військової техніки вивели з ладу саме за допомогою ударних БпЛА різних типів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Джерело: Сирський за результатами наради з розвитку безпілотних систем та РЕБ за підсумками першого місяця 2025 року у Facebook

Пряма мова головнокомандувача: "У січні 66% російської техніки було виведено з ладу саме в результаті роботи ударних БпЛА різних типів. Загалом за звітний місяць наші дрони уразили або знищили на 7% більше цілей, ніж у грудні".

Реклама:

Деталі: Він додав, що найбільша частка уражень (49%) припадає на FPV-дрони.

Лідерами за даним напрямком він назвав підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 3-ї штурмової, 80-ї десантно-штурмової бригад.

Сирський додав, що під час наради наголосив на потребі удосконалити взаємодію підрозділів БпС із загальновійськовими частинами.

РЕКЛАМА:

Він також повідомив, що заслухав доповіді про спроможності підрозділів Сил безпілотних систем, про переформування полків у бригади, нарощення безпілотної складової у складі механізованих бригад, про  новітні зразки комплексів РЕБ та їх сумісність із БпЛА.

"На завершальному етапі перебуває розробка Концепції застосування окремої бригади безпілотних систем СБпС ЗС України та деякі інші оргмоменти щодо розвитку Сил безпілотних систем", – написав Сирський.

Він додав, що окрему увагу звернув на доповідь розвідки щодо формування окупантами нового роду військ – військ безпілотних систем ЗС РФ.

"Ми знаємо про задуми противника та його конкретні плани, що передбачають до 2030 року 210 тисяч військовослужбовців військ БпС у 277 військових частинах і підрозділах. Але у цій війні ініціатива за напрямком безпілотних систем належить нам… Будемо розвиватись, удосконалюватись, масштабувати здобутки на напрямку БпС", – підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Сирськийбезпілотникиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В "Укренерго" пояснили, чому почалися аварійні відключення світла в Україні
Міністр оборони Франції: Перші винищувачі Mirage вже в Україні
У Польщі формують команду для проведення ексгумацій на Тернопільщині
НАБУ проводить обшуки у "смотрящого" за Києвом
ЄС розслідує роль росіян у закупівлі софту для секретної прикордонної системи – FT
Дрони уразили російський аеродром, звідки окупанти запускають "Шахеди" – Генштаб  
Усі новини...
Сирський
За 6 місяців Курської операції ЗСУ відмінусували майже 40 тисяч окупантів – Генштаб
Сирський: У 2024 році Сили оборони уразили більше артсистем РФ, ніж за попередні два роки
8 очевидних та невідомих фактів щодо переведення спеціалістів у піхоту – розбір УП
Останні новини
12:57
Відстрочка від мобілізації: скільки діє, і коли потрібно продовжити
12:47
Російський Сбербанк планує спільні дослідження з Китаєм після прориву ШІ DeepSeek
12:41
У Житомирі вихователька шарпала дітей за одяг, а в Києві учень штовхав учительку: реакція омбудсменки
12:39
Лише під Покровськом за січень росіяни втратили більше людей, ніж за всю другу чеченську війну
12:26
В "Укренерго" пояснили, чому почалися аварійні відключення світла в Україні
12:18
Міністр оборони Франції: Перші винищувачі Mirage вже в Україні
12:11
Підриви завербованих біля ТЦК: СБУ закликає повідомляти про спроби вербування в чатбот
12:09
У Канаді стартує чемпіонат світу з санного спорту: вперше за 16 років у українців є шанс на медалі
11:51
У січні дві третини російської техніки знешкодили саме безпілотники – Сирський
11:38
Скільки можна заробити водію таксі? Експеримент ЕП
Усі новини...
Реклама:
Реклама: