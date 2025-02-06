Українці переважно відчувають надію і гордість, коли думають про Батьківщину

Опитування показало, що дві третини українців відчувають надію і майже половина гордість, коли думають про рідну країну.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Соціологи з'ясували, що на тлі погіршення психоемоційного стану емоційна реакція українців щодо України характеризується перевагою позитивних емоцій: надія (68%) та гордість (44%). Серед негативних емоцій виділяються розчарування (16%) і страх (15%).

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Чинниками, які впливають на загальний психоемоційний стан українців, є переживання за втрату близької людини (40%), здоров’я та фізичне самопочуття (31%), матеріальне становище (29%), безпекова ситуація (28%), новини та події в Україні та мобілізація близьких, родичів до ЗСУ (по 23%).

Попри значні труднощі, більшість громадян (71%) намагаються зберігати оптимістичні відчуття, коли думають про майбутнє України.

Дослідження проводилося у період з 20 листопада до 4 грудня 2024 року шляхом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Національна вибірка склала 2000 респондентів. Похибка – не більше 2,2%.