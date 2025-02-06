У Держдумі РФ кажуть про зустріч Трампа і Путіна вже у лютому чи березні

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що зустріч глави РФ і президента США Володимира Путіна і Дональда Трампа може відбутися найближчим часом.

Джерело: "Європейська правда", російський "Интерфакс"

Деталі: Слуцький заявив, що зустріч може відбутися вже в лютому або у березні.

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"Лютий або березень, не будемо загадувати і дамо можливість лідерам грамотно і всебічно до неї підготуватися, але вона буде скоро", – сказав Слуцький журналістам у четвер, відповідаючи на запитання про ймовірність зустрічі Путіна і Трампа.

Він зазначив, що ймовірність контактів президентів РФ і США "стовідсоткова".

За його словами, така зустріч "потребує серйозної підготовки, яка сьогодні перебуває в просунутій стадії".

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"Тож найближчим часом, гадаю, у нас буде з вами конкретна інформація про зустріч, і висловлю сподівання на те, що ця зустріч буде з конструктивними наслідками для найактуальніших, найактуальніших питань сьогоднішньої світової політики.

Це Україна, Близький Схід і загалом питання світової політики і міжнародних відносин у найближчому майбутньому. Упевнений, що це буде знакова зустріч, вона не пройде даремно", – сказав Слуцький.

Нагадаємо, речник російського правителя Дмитрій Пєсков у середу, 5 лютого, уперше публічно визнав контакти Кремля з новою адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Це сталось після того, як сам Трамп сказав, що наразі США "говорять з росіянами та з українським керівництвом".

Президент Володимир Зеленський раніше висловлював сподівання на зустріч з президентом США найближчим часом. За його словами, вона повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.