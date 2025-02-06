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У Фінляндії планують заборонити росіянам купувати нерухомість через загрозу нацбезпеці

Тетяна ОлійникЧетвер, 6 лютого 2025, 23:45
У Фінляндії планують заборонити росіянам купувати нерухомість через загрозу нацбезпеці
Прапор Фінляндії. Фото з відкритих джерел

Уряд Фінляндії 6 лютого подав до парламенту законопроєкт, який обмежує придбання нерухомості для росіян через загрозу національній безпеці.

Джерело: Міністерство оборони Фінляндії

Деталі: У повідомленні зазначили, що заборона поширюється на країни, що ведуть загарбницьку війну і можуть становити загрозу національній безпеці країни. Обмеження стосуватимуться як громадян таких держав, так і юридичних осіб, зареєстрованих на їхній території, а також компаній, що перебувають під їхнім впливом.

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За словами міністра оборони Антті Хаккянена, оскільки Росія продовжує становити загрозу безпеці в Європі, володіння нерухомістю може бути "використано для здійснення ворожого впливу".

Пряма мова міністра: "Загрози можуть стосуватися економіки, інфраструктури, бізнесу, безпеки постачання або навіть здатності держави захищати своїх громадян. Ми прагнемо мінімізувати будь-які ризики для безпеки фінів".

Деталі: Очікується, що новий закон допоможе зменшити кількість заявок на придбання нерухомості, що дасть владі більше можливостей для ретельного розгляду кожного випадку.

Фінляндія
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