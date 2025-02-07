Болгарія отримає €500 млн компенсації за військову допомогу Україні

Болгарія отримає від партнерів близько 500 млн євро компенсацій за військову допомогу, яку вона надала Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv

Пряма мова міністра оборони Атанаса Запрянова: "Допомагаючи Україні, ми фактично допомагаємо собі".

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Деталі: Зазначається, що країна вже отримала 174 млн євро від Данії в рамках двох контрактів на відправку військової допомоги Україні і очікує ще щонайменше 300 млн євро від США та Європейської комісії.

Видання нагадує, що Болгарія передає Україні свою стару військову техніку, виготовлену за радянськими стандартами. Водночас за отримані від союзників по НАТО і ЄС компенсації вона може купувати нове західне озброєння.

За словами Запрянова, Болгарія вже передала Україні 6 пакетів військової допомоги. У них були боєприпаси, бронетехніка і несправні ракети ППО для використання як запчастин.

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У 2024 році Болгарія надіслала 150 бронемашин і самохідних гаубиць "Гвоздика" радянського виробництва.

Видання зазначає, що попри вигоди для болгарської армії, яка отримує хороші гроші за старе озброєння, проросійські сили в країні виступають проти військової допомоги Україні.

Найбільш затятими противниками є президент Румен Радев, проросійська Болгарська соціалістична партія, яка входить до керівної коаліції, та велика прокремлівська партія "Відродження".

У грудні 2024 року у парламенті Болгарії не дали добро на підписання безпекової угоди з Україною.