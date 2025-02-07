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Україна розраховує на відкриття першого кластера переговорів з ЄС у квітні – Стефанішина

Христина Бондарєва, Ірина БалачукП'ятниця, 7 лютого 2025, 12:12

Україна має на меті відкрити перший кластер переговорів з ЄС у квітні, а усі решту до кінця 2025 року, завила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на доповідь віцепремєрки на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", який проходить у Києві за сприяння німецького агентства з розвитку GIZ

Пряма мова Стефанішиної: "На квітень ми можемо відкрити переговори (по одному кластеру), і так само на червень ми будемо готові по ще двох кластерах відкрити переговори. І, відповідно, за данського головування так само відкрити три кластери… Тобто (ми хочемо відкрити) всі".

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Деталі: Вона уточнила, що у першому півріччі цього року, за головування Польщі, Україна прагне відкрити переговорні кластери 1,2 та 6. Інші три планують відкрити за головування Данії у другій половині 2025 року.

Головним кластером Стефанішина назвала Fundamentals, який присвячений верховенству права. 

"Фундаментальний кластер для нас насправді головний. Він дуже добре структурує і об’єднує державу навколо ключових напрямків, по яких буде рухатись країна з точки зору державного управління, з точки зору функціонування інституцій, з точки зору антикорупційної політики", – пояснила віцепрем’єрка.

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Другий важливий кластер, щодо якого наразі ведуться зустрічі, стосується внутрішнього ринку. 

"Якщо перший кластер – це душа нашого майбутнього членства, то внутрішній ринок – це його тіло, до якого можна душею ринути до ЄС, а ногами не дійти. Тому перший і другий кластер для нас дуже важливі", – сказала Стефанішина.

Вона додала, що польське головування запропонувало також відкрити переговори по зовнішній і безпековій політиці, що включає також і торгову політику.

Конференція відбувається за сприяння німецького агентства з розвитку GIZ та проєкту ЄС "Право-Justice". "Європейська правда" є інформаційним партнером заходу.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна ставить за мету у 2025 році відкрити у переговорах про вступ до ЄС щонайменше два кластери, а максимальною метою є усі кластери.

Переговори про вступ нових держав-членів до ЄС розбиті на 35 глав, згрупованих у 6 кластерів.

Читайте також детальніше про те, що означає для України польське головування в ЄС.

УкраїнаЄС
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