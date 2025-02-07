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Бійці Нацгвардії взяли в полон шістьох росіян на Покровському напрямку

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 лютого 2025, 16:42
Бійці Нацгвардії взяли в полон шістьох росіян на Покровському напрямку
ілюстративне фото НГУ

Воїни 3-го батальйону бригади Нацгвардії "Спартан" поповнили обмінний "фонд" шістьма окупантами.

Джерело: пресслужби НГУ та бригади

Деталі: Повідомляється, що під час спроби штурму група з п’яти російських найманців потрапила під щільний вогонь українських військових та укрилася в приватному будинку. Продовжувати бій або відступити окупанти не змогли, тому добровільно здалися в полон.

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Ще один росіянин – єдиний зі своєї штурмової групи, що вижив – шість діб ходив між будинками, а коли зрозумів, що допомоги не буде, вирішив здатися в полон, додають нацгвардійці.

НацгвардіявійнаДонецька область
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