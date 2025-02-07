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ГУР: Окупанти не продають інсулін та інші важливі ліки українцям без паспорта РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 лютого 2025, 17:33
ГУР: Окупанти не продають інсулін та інші важливі ліки українцям без паспорта РФ
ілюстративне фото Getty Images

На тимчасово окупованих територіях України Росія у межах процесу примусової паспортизації розпорядилась заборонити продаж в аптеках життєво важливих препаратів особам, які не отримали паспорт РФ.

Джерело: Головне управління розвідки МОУ

Деталі: Зокрема, за даними ГУР, під заборону потрапили інсулін та ліки для щитовидної залози.

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Крім того, з лютого 2025 року російські окупаційні адміністрації забороняють надавати медичну допомогу всім, хто відмовився від незаконного набуття громадянства держави-агресора.

Людям похилого віку, які залишаються в окупації без російських паспортів, загарбники з початку 2025 року припинили виплачувати пенсії.

До людей, які намагаються уникати своєї взаємодії та співпраці з російсько-окупаційними органами, застосовують погрози депортації до віддалених регіонів РФ.

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Розвідники нагадують, що чоловіче населення в окупації перебуває під постійним тиском загарбників та загрозою примусової мобілізації до російської окупаційної армії.

Дослівно: "Ситуація на окупованих територіях України ілюструє системне порушення державою-агресором Росією норм міжнародного права та продовження її злочинної геноцидної політики щодо українського народу".

окупаціяГУРправа людини
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