Побиття юнака у столиці: чотирьом учасникам нападу повідомили про підозру

Чотирьом підліткам, що вчинили напад на хлопця в Оболонському районі Києва, повідомили про підозру у хуліганстві, та одному з них – у крадіжці.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Як з’ясували правоохоронці, жертвою нападу став 19-річний хлопець. Останній познайомився з 15-річною дівчиною в інтернеті та запропонував зустрітися, не підозрюючи про її справжній вік. Коли юнак прибув на місце зустрічі, на нього раптово накинулась група підлітків у балаклавах, побили його та завдали ударів по голові металевим ціпком. Крім того, один з них заволодів мобільним телефоном потерпілого".

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фото - поліція києва

фото - поліція києва

Деталі: Поліцейські повідомили, що встановили учасників нападу – це четверо неповнолітніх віком 14-15 років, які завдавали тілесних ушкоджень, а також двоє 15-річних дівчат, які знімали злочин на мобільний телефон, одній з яких потерпілий пропонував зустріч.

фото - поліція києва

фото - поліція києва

Дослівно: "Нападникам повідомлено про підозру у вчиненні хуліганських дій із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, та одному з них – у вчиненні грабежу".

Що передувало:

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У соціальних мережах 6 лютого поширилось відео побиття юнака групою підлітків в Оболонському районі Києва. Правоохоронці повідомили, що встановлюють обставини та учасників інциденту.