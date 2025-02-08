По дронах над Києвом і областю працює ППО
Субота, 8 лютого 2025, 00:02
У повітряному просторі Києва та області зафіксували ворожі БпЛА. Сили ППО працювали по цілях.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація у соцмережах, КМВА
Деталі: За інформацією Повітряних сил, стосовно Києва існує загроза застосування ударних дронів з півночі.
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Також повітряники повідомляють про рух БпЛА із Київщини у напрямку Житомирської області.
Оновлено о 00:01: Після опівночі 8 лютого КМВА повідомила про роботу ППО по ворожих дронах у столиці.