По дронах над Києвом і областю працює ППО

У повітряному просторі Києва та області зафіксували ворожі БпЛА. Сили ППО працювали по цілях.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація у соцмережах, КМВА

Деталі: За інформацією Повітряних сил, стосовно Києва існує загроза застосування ударних дронів з півночі.

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Також повітряники повідомляють про рух БпЛА із Київщини у напрямку Житомирської області.

Оновлено о 00:01: Після опівночі 8 лютого КМВА повідомила про роботу ППО по ворожих дронах у столиці.