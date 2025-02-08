Трамп анулював доступ Байдена до секретної інформації

Президент США Дональд Трамп анулював допуск до секретних даних своєму попереднику Джо Байдену, посилаючись на його "погану пам'ять".

Джерело: Трамп у Truth Social

Пряма мова Трампа: "Немає жодної необхідності в тому, щоб Джо Байден продовжував отримувати доступ до секретної інформації. Тому ми негайно анулюємо допуск до державної таємниці Джо Байдена і припиняємо його щоденні брифінги з питань розвідки".

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Деталі: Трамп заявив, що Байден "створив прецедент" у 2021 році, припинивши доступ самому Трампу до інформації про національну безпеку.

Трамп, посилаючись на звіт спецпрокурора Роберта Хура додав, що Байден страждає на "погану пам'ять" і навіть у "найкращі роки йому не можна довіряти секретну інформацію".

Пряма мова Трампа: "Я завжди захищатиму нашу національну безпеку – Джо, тебе звільнено. Зробимо Америку великою знову!"