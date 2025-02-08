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За добу на фронті відбулося 123 боєзіткнення, з них чверть на Покровському напрямку – Генштаб

Ірина БалачукСубота, 8 лютого 2025, 08:47
За добу на фронті відбулося 123 боєзіткнення, з них чверть на Покровському напрямку – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські окупанти продовжують атакувати по всій лінії фронту, найгарячіше було на Покровському напрямку, загалом за до добу відбулося 123 боєзіткнення з ворогом.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "Вчора (7 лютого – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 106 авіаційних ударів, скинувши 169 КАБ, застосував 2 170 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад 5 300 обстрілів, з них 127 – із РСЗВ. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 123 бойових зіткнення".

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Деталі: На Харківському напрямку українські війська відбили атаку росіян в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Лозова.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 13 разів. Намагалися просунутись уперед поблизу Копанок, Новоєгорівки, Новолюбівки та Ямполівки.

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На Сіверському напрямку загарбники 13 разів атакували позиції українських захисників у районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку відбулося 3 боєзіткнення в районах населених пунктів Часів Яр та Предтечине.

На Торецькому напрямку росіяни 10 разів атакували в районі Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора в районах Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку окупанти 9 разів атакували позиції ЗСУ, намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя.

В операційній зоні на Курщині у РФ підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 28 атак російських загарбників.

"Крім цього, ворог завдав 61 авіаційного удару із застосуванням 89 керованих бомб, а також здійснив 404 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких 20 – із РСЗВ", – зазначили в Генштабі.

Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 20 районів зосередження особового складу та техніки, засіб протиповітряної оборони та артилерійську систему окупантів.

Генштабвійна
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