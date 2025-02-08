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В Україні в неділю переважно морозна погода, на Закарпатті до 8° тепла

Катерина ТищенкоСубота, 8 лютого 2025, 19:27
В Україні в неділю переважно морозна погода, на Закарпатті до 8° тепла
ілюстративне фото Pixabay

У неділю 9 лютого температура вночі сягатиме 11° морозу, вдень на Закарпатті до 8° тепла, у Києві та області триматимуться морози.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

 

Деталі: В Україні без опадів. На дорогах північних, східних та більшості центральних областей місцями ожеледиця.

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Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу; вдень 1-6° морозу, у західних та південних областях від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.

У Києві та області хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах області місцями ожеледиця.

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Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 7-9° морозу, вдень 3-5° морозу.

погода
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