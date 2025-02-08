В Україні в неділю переважно морозна погода, на Закарпатті до 8° тепла

У неділю 9 лютого температура вночі сягатиме 11° морозу, вдень на Закарпатті до 8° тепла, у Києві та області триматимуться морози.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: В Україні без опадів. На дорогах північних, східних та більшості центральних областей місцями ожеледиця.

Реклама:

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу; вдень 1-6° морозу, у західних та південних областях від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.

У Києві та області хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах області місцями ожеледиця.

РЕКЛАМА:

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 7-9° морозу, вдень 3-5° морозу.