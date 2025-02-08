На Курщині Сили оборони відбили 27 атак з початку доби – Генштаб

З початку доби 8 лютого на фронті сталося 125 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку росіяни атакували 52 рази, в Курській області РФ – 28, з яких один бій ще триває.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Російські загарбники завдали 62 авіаційних удари, застосувавши 93 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 992 дрони-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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На Харківському напрямку українські війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська. Ворог завдав авіаударів по Великим Проходам та Липцям.

На Куп’янському напрямку противник проводив вісім штурмів позицій оборонців у районах Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили шість ворожих атак, а ще два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники шість разів атакували позиції українців неподалік Нового, Новоєгорівки та Ямполівки.

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На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив чотири спроби наступу на позиції українських підрозділів в районі Білогорівки. Три атаки вже відбито захисниками, точиться один бій.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три бойових зіткнення поблизу Часового Яру та Білої Гори, два – продовжуються. Керованими авіаційними бомбами ворог атакував Маркове.

На Торецькому напрямку росіяни дев’ять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Кримського та Торецька. На даний час всі атаки відбито. Авіаційних ударів зазнали Дружківка та Костянтинівка.

У суботу на напрямку захисниками було збито російський літак-штурмовик Су-25.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 52 рази намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Новоолександрівка, Андріївка, Дачне, Калинове, Водяне Друге, Зелене Поле, Новоторецьк, Лисівка, Покровськ, Удачне, Надіївка, Преображенка та Шевченко. Дотепер триває сім боєзіткнень. Під авіаударами противника опинились Василівка, Гришине та Багатир.

Противник зазнає значних втрат – у суботу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 243 окупанти, 120 з них – безповоротно. Також знищено 21 автомобіль, три антени управління БпЛА, пошкоджено три танки, дві бойові машини піхоти, дві самохідні гаубиці ворога.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував поблизу Костянтинополя. Дев’ять атак вже відбито, три тривають. Ворог завдав авіаудару в районі Розливу.

На Гуляйпільському напрямку противник, за підтримки авіації, здійснив одну атаку в напрямку Новополя. Крім того ворог завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю, Степногірську та Новодарівці.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару по Ольгівському.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 27 атак російських загарбників, ще один бій триває. Крім цього, ворог завдав 28 авіаційних ударів, із застосуванням 40 керованих бомб, а також здійснив 469 артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.