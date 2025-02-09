Нічна атака на Київщину: працювала ППО, уламки БпЛА попадали на будмайданчик та відкритих ділянках

У ніч на 9 лютого Київську область атакували російські безпілотники, тривога тривала більше 11 годин, є збиті ворожі цілі.

Джерело: Київська ОВА у Telegram

Дослівно: "Чергова масована атака ворожих БпЛА на Київщину. Тривога тривала більше 11 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено".

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Деталі: Повідомляється, що в Обухівському районі на території будівництва багатоповерхового будинку відбулося падіння уламків збитої цілі. Пошкоджено фасад недобудованого житлового будинку.

В інших місцях області фіксуються падіння уламків збитих цілей на відкритих ділянках місцевості.

Оперативні групи продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.