Думки грузинів щодо легітимності нового "президента" розділились майже навпіл – опитування

Одне з останніх досліджень громадської думки у Грузії показало, що Саломе Зурабішвілі вважає легітимною президенткою більше людей, ніж частка тих, хто визнає легітимність призначеного владою Михеїла Кавелашвілі – але з невеликою перевагою, такими виявились результати опитування від Інституту соціальних досліджень та аналізу (ISSA).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия"

Деталі: 40,1% респондентів відповіли, що вважають легітимною президенткою Саломе Зурабішвілі.

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Михеїла Кавелашвілі, якого призначили на посаду за новою процедурою без прямого народного голосування, вважають легітимним 38%.

Ще 15,9% вважають, що у Грузії наразі немає легітимного президента.

Якби вибори проходили цими вихідними, партію влади "Грузинська мрія" підтримали б щонайменш 25,1% опитаних (з додаванням голосів респондентів, які не захотіли прямо називати фаворита, за методом алокації – до 31,5%).

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Опозиційну "Коаліцію за зміни" підтримали би 10,3% (з алокацією – до 18%), "Єдність для порятунку Грузії – Єдиний національний рух" – 8.5% (з алокацією – 14,9%), партію "Сильна Грузія" – 6,3%, "Гахарія для Грузії" – 5,4%.

Рейтинги інших менші 5%,і ще 13,8% респондентів не визначилися з думкою.

Збір даних у межах опитування проводився 18-30 січня серед 2000 повнолітніх респондентів методом особистих інтерв’ю. Можлива похибка складає +/– 2,5.

Що було раніше:

Цього тижня парламент Грузії позбавив мандатів майже всіх опозиційних депутатів, які бойкотують його роботу.

Також парламент за два дні ухвалив новий пакет репресивних законів.

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