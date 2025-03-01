РФ вбила 4 цивільних і ще поранила 10 на Донеччині та Херсонщині
Субота, 1 березня 2025, 09:14
У Донецькій та Херсонській областях за 28 лютого загинули чотири людини, поранені ще 10.
Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА
Деталі: Зокрема, росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Лимані, по 1 у Мирнограді і Сіверську.
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Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.
Зокрема, по двоє у Костянтинівці та Покровську, по одному в Ставці та Молочарці.
У Херсонській області через російську агресію 4 людини дістали поранення.
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Зафіксовані російські удари по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, гараж та приватний автомобіль.