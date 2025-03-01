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Трюдо: Боротьба України має значення для всіх нас

"Європейська правда", Роман ПетренкоСубота, 1 березня 2025, 11:01
Трюдо: Боротьба України має значення для всіх нас
Джастін Трюдо. Фото Sedat Suna/Getty Images

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив підтримку Україні після того, як зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським переросла у сварку в Білому домі.

Джерело: Трюдо у соцмережі Х (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Глава уряду Канади зазначив, що Росія незаконно і безпідставно вторглася в Україну, і вже три роки українці борються з мужністю і стійкістю. 

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"Їхня боротьба за демократію, свободу і суверенітет – це боротьба, яка має значення для всіх нас. Канада продовжуватиме підтримувати Україну та українців у досягненні справедливого і тривалого миру", – написав Трюдо.

Нагадаємо, члени Демократичної партії стали на захист Володимира Зеленського після того, як Дональд Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс публічно вилаяли українського лідера в Овальному кабінеті.

А в Росії зловтішаються через зрив переговорів Зеленського у США.

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КанадаСША
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