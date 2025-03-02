Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Росіяни атакували цивільне авто на Херсонщині: є загибла і поранений

Катерина ТищенкоНеділя, 2 березня 2025, 20:37
Росіяни атакували цивільне авто на Херсонщині: є загибла і поранений
Берислав на Херсонщині, Deepstatemap

Внаслідок атаки ворожого безпілотника на Херсонщині в неділю загинула жінка, чоловік дістав поранення.

Джерело: керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Близько 17:30 окупанти атакували з БпЛА цивільний автомобіль у Бериславському районі.

Реклама:

Внаслідок вибуху важкі поранення дістала 48-річна жінка. Вона загинула на місці…

Також постраждав 53-річний чоловік. Його шпиталізували з вибуховою та черепно-мозковою травмою, контузією. Лікарі надають потерпілому всю необхідну допомогу".

Херсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Макрон і Стармер пропонують перемир'я в Україні на місяць "у повітрі, на морі і в енергетиці"
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом
У Лондоні завершився саміт з питань безпеки
МЗС: МАГАТЕ порушило суверенітет України через російський шантаж
CNN: Росія і Китай прагнуть завербувати службовців, звільнених Трампом
ЗМІ: Стармер на саміті закличе Зеленського поладнати з Трампом
Усі новини...
Херсонська область
Херсонщина: у лікарні померла жінка, атакована російським дроном у суботу
У Бериславі через ворожий обстріл загинула жінка
РФ вбила 4 цивільних і ще поранила 10 на Донеччині та Херсонщині
Останні новини
00:29
Зеленський: До закінчення війни ще довгий шлях, територіальних поступок не буде
23:59
оновлено, відео"Шахед" влучив у багатоповерхівку в центрі Харкова, 8 постраждалих
23:53
Трамп оголосив про створення крипторезерву США, ринок відреагував зростанням
23:36
Макрон і Стармер пропонують перемир'я в Україні на місяць "у повітрі, на морі і в енергетиці"
23:24
доповненоЗеленський: Ми готові підписати угоду про корисні копалини зі США
22:56
Курський напрямок став найгарячішим на фронті – Генштаб
22:53
футболГол Довбика приніс "Ромі" вольову перемогу над "Комо" в чемпіонаті Італії
22:19
Саміт у Лондоні визначив підтримку ЗСУ "першим рівнем" гарантій безпеки України – джерело
21:50
У Зеленського підбили підсумки саміту: Розглядається залучення механізмів Північноатлантичного договору
21:34
"Сьомий рік разом, але останні чотири – на відстані". Історія жінки, яка шукає зниклого безвісти нареченого
Усі новини...
Реклама:
Реклама: