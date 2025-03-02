Росіяни атакували цивільне авто на Херсонщині: є загибла і поранений

Внаслідок атаки ворожого безпілотника на Херсонщині в неділю загинула жінка, чоловік дістав поранення.

Джерело: керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Близько 17:30 окупанти атакували з БпЛА цивільний автомобіль у Бериславському районі.

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Внаслідок вибуху важкі поранення дістала 48-річна жінка. Вона загинула на місці…

Також постраждав 53-річний чоловік. Його шпиталізували з вибуховою та черепно-мозковою травмою, контузією. Лікарі надають потерпілому всю необхідну допомогу".