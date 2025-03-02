Умєров розповів деталі про 5000 ракет ППО, на які виділяє гроші Британія

Анонсований Британією проєкт допомоги Україні вартістю майже 2 мільярди євро дозволить ЗСУ отримати пускові установки та понад 5 тисяч ракет LLM для знищення бойових безпілотників, однак виробництво передбачене на майбутній період.

Джерело: міністр оборони Рустем Умеров у Facebook, пише "Європейська правда"

Деталі: Про новий, рекордний для Британії проєкт посилення української протиповітряної оборони раніше на пресконференції у Лондоні повідомив британський прем’єр Кір Стармер, не уточнивши, про яке саме озброєння йдеться.

Реклама:

Умеров, який перебуває у складі української делегації в Лондоні, уточнив, що у межах цієї ініціативи Україна отримає понад 5 000 ракет-перехоплювачів LMM (Lightweight Multirole Missile) RapidRanger та пускові установки до них.

"LMM – це високоточні ракети-інтерсептори (перехоплювачі), які ефективно знищують дрони Shahed. Вони вже довели свою ефективність у боях 2022-2024 років", – пояснив міністр.

Втім, міністр наголосив, що йдеться не про негайне постачання, а про посилення ППО України у майбутньому.

РЕКЛАМА:

"Ця угода – одна з найбільших в історії України у сфері безпеки та оборони. Проєкт на суму 1.6 млрд фунтів стерлінгів (майже 2 млрд євро – ред.) спрямований на зміцнення української ППО до 2030 року", – додав він.

Проєкт виробництва цієї зброї та ракет буде спільно втілений британською компанією Thales, українськими підприємствами та урядом Великої Британії, – додав міністр.

"Окрім постачання озброєння, міждержавна угода передбачає локалізацію виробництва та передачу технологій, що посилить нашу стратегічну незалежність у сфері ППО", – наголосив він.

Що передувало: Раніше стало відомо, що Британія виділить Україні 1,6 млрд фунтів на закупівлю ракет для ППО. Також Британія запевнила, що готова до спрямування миротворців в Україну, забезпечивши її "чоботами на землі і літаками в повітрі".

Також Кір Стармер висловив впевненість, що реально повернути США до переговорів, попри сварку з Зеленським.