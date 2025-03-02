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Перепалка Зеленського і Трампа, США залишають Європу, ресурсній угоді кінець? Новий випуск УП тиждень

Українська правдаНеділя, 2 березня 2025, 20:49
Перепалка Зеленського і Трампа, США залишають Європу, ресурсній угоді кінець? Новий випуск УП тиждень
колаж УП

Дивіться у новому випуску:

  • Дипломатична катастрофа в Овальному кабінеті. Що далі з українсько-американськими відносинами? Про це поговорили з редактором "Європейської правди" Сергієм Сидоренком.
  • Батальйон еліта: хто, де і навіщо живе своє найкраще життя під час війни? – на ці питання відповів голова відділу журналістських розслідувань УП Михайло Ткач.
  • Ресурсна угода: пограбунок чи вигода?
  • Втрати тижня: на фронті загинув другий син письменниці Світлани Поваляєвої, у Києві – родина журналістки та хірурга.

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