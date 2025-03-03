ЗСУ за добу знешкодили ще 1 350 окупантів
Понеділок, 3 березня 2025, 07:14
Сили оборони відмінусували 1 350 російських загарбників та понад 250 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.03.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 878 070 (+1 350) осіб,
- танків – 10 252 (+11) од,
- бойових броньованих машин – 21 290 (+16) од,
- артилерійських систем – 24 019 (+60) од,
- засобів ППО – 1 093 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 655 (+61) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39 327 (+109) од.
Дані уточнюються.