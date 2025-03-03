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ЗСУ за добу знешкодили ще 1 350 окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 3 березня 2025, 07:14
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 350 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони відмінусували 1 350 російських загарбників та понад 250 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.03.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 878 070 (+1 350) осіб,
  • танків – 10 252 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 21 290 (+16) од,
  • артилерійських систем – 24 019 (+60) од,
  • засобів ППО – 1 093 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 655 (+61) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39 327 (+109) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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