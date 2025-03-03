Нетверезий чоловік влаштував стрілянину у центрі Києва, його затримали – поліція

Правоохоронці повідомили, що затримали чоловіка, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, влаштував стрілянину у центрі столиці.

Джерело: Поліція Києва у Facebook

Деталі: Подія сталася днями на вулиці Богдана Хмельницького. Про суперечку між чоловіками і стрілянину повідомив охоронець одного з закладів.

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Пряма мова начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка: "Ми встановили, що зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт з перехожим та почав чіпати його за одяг. Під час подальшої штовханини фігурант витягнув травматичний пістолет та здійснив два постріли вгору".

фото поліції

49-річного стрілка затримали на місці події. У нього вилучили знаряддя вчинення злочину.

фото поліції

Порушнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

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Санкція статті передбачає до 7 років ув’язнення.