Удар по полігону на Дніпропетровщині: Сирський відсторонив двох військових

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський розпорядився усунути начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини на Дніпропетровщині, по чиєму полігону 1 березня вдарили росіяни, внаслідок чого є загиблі й поранені військовослужбовці.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "З метою встановлення всіх обставин та причин трагедії на місці події працює комплексна комісія на чолі з начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних сил України.

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На час проведення розслідування від виконання службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини".

Деталі: Сирський зазначає, що поставив завдання командувачам видів та окремих родів військ (сил) ЗС України організувати перевірку щодо виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генштабу про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.

Також генерал каже, що визначив уточнити стан виконання поставлених раніше завдань щодо проведення навчальних занять поза межами навчальних пунктів, за можливості у заглиблених, захищених у інженерному відношенні спорудах, що забезпечують надійний захист особового складу, а також – як було проведено інженерні роботи щодо їхнього обладнання.

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Що передувало: Командування Сухопутних військ підтвердило, що 1 березня ворог атакував одну з військових частин на території полігону у Дніпропетровській області. Внаслідок удару балістичної ракети "Іскандер-М" у касетному спорядженні, є загиблі і поранені.