Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Удар по полігону на Дніпропетровщині: Сирський відсторонив двох військових

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 березня 2025, 14:58
Удар по полігону на Дніпропетровщині: Сирський відсторонив двох військових
Сирський. фото з Facebook головкома

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський розпорядився усунути начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини на Дніпропетровщині, по чиєму полігону 1 березня вдарили росіяни, внаслідок чого є загиблі й поранені військовослужбовці.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "З метою встановлення всіх обставин та причин трагедії на місці події працює комплексна комісія на чолі з начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних сил України.

Реклама:

На час проведення розслідування від виконання службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини".

Деталі: Сирський зазначає, що поставив завдання командувачам видів та окремих родів військ (сил) ЗС України організувати перевірку щодо виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генштабу про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.

Також генерал каже, що визначив уточнити стан виконання поставлених раніше завдань щодо проведення навчальних занять поза межами навчальних пунктів, за можливості у заглиблених, захищених у інженерному відношенні спорудах, що забезпечують надійний захист особового складу, а також – як було проведено інженерні роботи щодо їхнього обладнання.

РЕКЛАМА:

Що передувало: Командування Сухопутних військ підтвердило, що 1 березня ворог атакував одну з військових частин на території полігону у Дніпропетровській області. Внаслідок удару балістичної ракети "Іскандер-М" у касетному спорядженні, є загиблі і поранені.

Збройні силиракетний ударСирський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
4 березня діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу: в який час
У Трампа розповіли, чого тепер чекають від Зеленського
Менше однієї дитини на жінку: в Україні зафіксували рекордно низький рівень народжуваності
У Німеччині авто в’їхало в натовп: є загиблі та постраждалі
Колишній президент Польщі розкритикував поведінку Трампа на зустрічі з Зеленським
Удар по полігону на Дніпропетровщині: Сирський відсторонив двох військових
Усі новини...
Росіяни пробують проривати кордон і перерізати логістику на Сумщині
Трамп заявив, що не віддав "жодної української землі" Росії
Мерц припустив, що скандал у Білому домі був навмисною провокацією США
У Британії кажуть про "кілька пропозицій припинення вогню" в Україні на столі переговорів
Останні новини
19:16
Microsoft презентує новий голосовий асистент із ШІ для лікарів
19:12
Україна збільшила за місяць обсяги імпорту газу в 12 разів
19:05
Стармер вважає, що угоди про надра мало для гарантій безпеки Україні
19:00
Конкурента Uber можуть продати: BMW і Mercedes шукають покупця
18:58
фотоУ Києві чоловік знайшов на вулиці пакунок із гранатами
18:50
Україна зменшила обсяги експорту пшеничного борошна
18:36
Коли розпочнуться і скільки триватимуть весняні канікули-2025 у різних регіонах України
18:34
В Європі хочуть пом'якшити екологічні вимоги для автовиробників: акції ростуть
18:30
фото, обновленоЧерез російський обстріл в Запорізькій області загинув чоловік
18:29
АРМА продало 61 вагон білоруського калію за понад 45 мільйонів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: