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Президентка Єврокомісії розішле листи лідерам ЄС із планом переозброєння Європи

Тетяна Висоцька, Євген КізіловПонеділок, 3 березня 2025, 15:31
Президентка Єврокомісії розішле листи лідерам ЄС із планом переозброєння Європи
фото: Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує 4 березня надіслати керівництву держав ЄС листа зі своїм баченням плану "Переозброїти Європу" щоодо посилення оборони Європи.

Джерело: заява фон дер Ляєн в віжповідь на питання журналістів у Брюсселі 3 березня, передає "Європейська правда"

Деталі: Очільниця Єврокомісії зауважила, що у листі до лідерів 27 держав Євросоюзу вона розповість про свій план посилення оборони Європи.

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"Завтра я поінформую держави-члени листом про план "Переозброїти Європу". Нам потрібне масивне посилення оборони, без жодних сумнівів. Ми хочемо міцного миру, але міцний мир може бути побудований лише на силі", – зауважила фон дер Ляєн.

"Саме це (зміцнення оборонних можливостей ЄС) і є метою плану, який я презентую завтра країнам-членам", – додала вона.

Як повідомлялося, нова архітектура безпеки ЄС почне формуватися на екстреному засіданні лідерів ЄС 6 березня. Потім 19 березня комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс і глава дипломатії Кая Каллас представлять нову оборонно-промислову стратегію.

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Раніше Кубілюс висловив сподівання, щоб у наступному семирічному бюджеті ЄС на оборону було виділено близько 100 млрд євро.

Раніше Урсула фон дер Ляєн анонсувала у Києві, що представить план зі збільшення європейського виробництва зброї, який принесе вигоду і Україні. 

ЄврокомісіяЄСУкраїна
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