Протиповітряний бій 4 березня: ППО збила 65 ворожих безпілотників у 9 областях

У ніч на 4 березня російські загарбники атакували Україну 99-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Сили ППО збили 65 дронів.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: Повідомляється, що станом на 9.00 підтверджено збиття 65-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

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32 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряники також повідомили, що внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина.