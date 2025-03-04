Температурні підсумки зими в Києві: було на 2 градуси тепліше за кліматичну норму

За зимові місяці у Києві зареєстрували 11 температурних рекордів, але нинішня зима стала лише десятою у рейтингу найтепліших у столиці.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ середньомісячна температура повітря за календарну зиму склала -0,5°С, що вище кліматичної норми на 2,0°С.

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Зазначається, що зима 2024-2025 рр. стала лише десятою у рейтингу найтепліших зим у столиці з 1881 року.

Зимові місяці, окрім лютого, у столиці були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення мав січень – 5,3°С.

Загалом за зиму у столиці було зареєстровано 11 температурних рекордів у бік перевищення попередніх історичних значень. Всі вони відмічені у січні.

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Найбільш холодним днем зими було 13 лютого, коли температура опустилась до -12,3 ºС, а найтеплішим – 30 січня, коли температура повітря підвищилась до +11,6 ºС.

Опадів цієї календарної зими випало 89 мм, що склало 72 % кліматичної норми.