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Прем’єр Франції закликав Європу допомагати Україні замість США

Христина Бондарєва, Євген КізіловВівторок, 4 березня 2025, 17:29
Прем’єр Франції закликав Європу допомагати Україні замість США
фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру вважає, що європейські країни повинні замістити американську допомогу Україні.

Джерело: Байру під час виступу перед французькими депутатами у вівторок, його цитує Le Monde і "Європейська правда"

Деталі: Байру відзначив, що Франція і Європа повинні "об'єднати всі можливі засоби, щоб замінити, наскільки це можливо" американську військову допомогу Україні, яку призупинила адміністрація Трампа.

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Поставки американської допомоги "добігають кінця, оскільки цілі потяги, які були завантажені для України, були зупинені і не змогли дістатися до місця призначення", заявив глава уряду Франції.

Він відзначив, що Україні потрібні боєприпаси, "певна кількість розвідувальних систем" і доступ до "мереж і зв'язку".

"Це змусить нас переосмислити нашу модель, наші пріоритети і по-іншому подивитися на світ, який ми думали, що знаємо, і який, як ми тепер виявили, є більш небезпечним, ніж ми собі уявляли, і походить від тих, кого ми вважали нашими союзниками", – заявив Байру.

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Нагадаємо, за даними ЗМІ, рішення Трампа заморозити допомогу Україні нібито підтримали всі його топрадники, а сам Дональд Трамп вирішив зробити це після фрази президента України про те, що війна може тривати ще довго. 

Між тим, телеканал CNN стверджує, що Сполучені Штати продовжують надавати Україні розвіддані після рішення Дональда Трампа зупинити військову допомогу Києву.

ФранціяЄССШАУкраїна
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