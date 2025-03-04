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Венс розповів, чи збираються США тиснути на РФ, так само як на Україну

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникВівторок, 4 березня 2025, 21:09
Венс розповів, чи збираються США тиснути на РФ, так само як на Україну
Джей Ді Венс. Фото - Getty Images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував можливість тиску на Росію з боку адміністрації Дональда Трампа для того, щоб змусити Кремль до переговорів щодо врегулювання розв'язаної ним війни проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Венса в "Голосі Америки"

Деталі: Віцепрезиденту поставили питання, чи збираються США посилити санкції щодо Росії чи вжити інших кроків для тиску на обидві сторони, щоб привести їх за стіл переговорів.

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"Ми віримо, що це у найкращих інтересах Росії, але також в інтересах України та Сполучених Штатів, щоб завершити цей конфлікт. Тому ми віримо у застосування тиску на всіх, щоб зупинити вбивства, тому що це політика президента, і це в інтересах американського народу", – відповів Венс.

На зауваження про те, що наразі це виглядає як великий тиск на Україну, але не великий тиск на Росію, сказала журналістка, він сказав: "Насправді я не думаю, що це правда".

"Я маю на увазі, що у нас досі працює низка санкцій, які накладені на росіян. Ми віримо, що росіяни переживають економічні труднощі через цей конфлікт", – додав він.

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Нагадаємо, 4 лютого американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інформація з кордону і хабу американської допомоги в Ясьонці підтверджує повідомлення про призупинення допомоги США для України.

Віцепрезидент Венс заявив, що для відновлення поставок допомоги Україна повинна "сісти за стіл переговорів".

А старший радник президента США Дональда Трампа Джейсон Міллер заявив, що очільник Білого дому використовує метод "батога", щоб змусити Зеленського погодитись на угоду щодо мирного врегулювання.

США
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